Taylor Swift rivela che la madre ha un tumore al cervello: “Un momento difficile per noi” (Di martedì 21 gennaio 2020) Taylor Swift ha rivelato che alla madre Andrea è stato diagnosticato un tumore al cervello mentre si stava curando già per un tumore al seno. La cantante l'ha detto in un'intervista data a Variety. La cantante stava discutendo del documentario di Netflix "Miss Americana": "È stato un momento veramente complicato per noi". fanpage

