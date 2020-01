"Spero sia stato Brad a toglierti il vestito!": lo scatto della Aniston scatena le fantasie dei fan (Di martedì 21 gennaio 2020) “Speriamo che sia stato Brad a toglierti il vestito!”. È bastata la foto di un abito abbandonato sul bordo di una vasca insieme ad un paio di tacchi ad infiammare i cuori dei fan di Jennifer Aniston e Brad Pitt, ormai sempre più convinti di un loro ritorno di fiamma.Sguardo complice, sorrisi, tenere effusioni, un bacio: gli ammiratori dell’ex coppia d’oro di Hollywood avevano già iniziato a sognare dopo la partecipazione e la vicinanza dei due ai SAG Awards. Ora un nuovo assist: l’attrice premiata come miglior attrice in una serie drammatica per The Morning Show pubblica uno scatto dell’abito Dior indossato proprio durante la cerimonia e i fan fantasticano. “Dov’è Brad?”, “Tu e Brad vi siete divertiti la scorsa notte? Lo Spero!”, “Intravedo la giacca di Brad sul pavimento, lì ... huffingtonpost

chetempochefa : 'Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Regeni. Ho sentito la lettera e spero ci sia giustizia. Hanno tutto il m… - HuffPostItalia : Uma Thurman commossa da Fazio: 'Spero ci sia giustizia per Giulio Regeni' - chetempochefa : 'La tuta c'è ancora. Spero non sia stata rubata dal mio garage.' @umathurman sulla tuta di Kill Bill a #CTCF -