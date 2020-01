Smart POS: 5 motivi per cui vincono tutti, negozianti e clienti (Di martedì 21 gennaio 2020) Si chiamano Smart Pos e sono i terminali di ultima generazione che da qui in avanti troveremo negli esercizi commerciali, dalla pizzeria sotto casa alla boutique di lusso in centro.Nati con la Legge di Bilancio 2020 come misura per contrastare l’evasione fiscale, gli Smart Pos consentiranno la trasmissione elettronica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Oltre a collegarsi in tempo reale con il Fisco, però, permetteranno anche di semplificare notevolmente l’esperienza di pagamento e di offrire ai clienti diversi servizi a valore aggiunto.Visto l’obbligo di mettersi in regola scattato già il 1° gennaio, il governo ha anche previsto un bonus per l’acquisto dei nuovi dispositivi (vale anche per quelli effettuati nel 2019, e nel 2020) fino a un massimo di 250 euro. Un bonus che gli esercenti potranno utilizzare come credito ... huffingtonpost

