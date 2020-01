Salvini: "Mi vogliono in galera ma non hanno il coraggio di votare" (Di martedì 21 gennaio 2020) In vista delle Regionali di domenica in Emilia Romagna e Calabria i contendenti affilano le armi. Il leader della Lega Matteo Salvini ha dato sfoggio di coraggio (elettorale) obbligando i leghisti in Giunta Immunità del Senato a votare a favore del processo a suo carico per il caso Gregoretti. Poi l’ex ministro dell’Interno ha annunciato 24 ore di sciopero della fame contro la sua eventuale messa alla sbarra. Gregoretti, la giunta dice sì al processo a Salvini (i voti sono tutti leghisti) La giunta per le autorizzazioni ha votato sì al processo a Salvini, ma i voti sono tutti della Lega, mentre la maggioranza ha disertato la seduta. "Quelli che lanciano il sasso e poi ritirano la mano sono i peggiori" dice Salvini riferendosi al fatto che la maggioranza ha disertato il voto in Giunta Immunità del Senato temendo l'effetto ... blogo

