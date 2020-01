Salgono i numeri del terrore per il virus cinese: 6 morti 291 contagiati (Di martedì 21 gennaio 2020) Si aggrava in Cina il bilancio dei morti a causa del virus misterioso comparso nel dicembre scorso. Le autorità sanitarie hanno annunciato che le vittime sono salite a sei. Sale a 291 il numero dei contagiati, questa mattina erano 214. Non si ferma, nè si attenua, il contagio del virus misterioso che da dicembre sta … L'articolo Salgono i numeri del terrore per il virus cinese: 6 morti 291 contagiati proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

