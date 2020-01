Pedro Valti, il concorrente che fece infuriare Amadeus a “L’Eredità” attacca: “Ma cos’hai nel cervello, la cipolla? Faccio io un passo indietro per darti un calcio nel cu*o” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Amadeus, cosa mi combini? L’hai fatta grossa eh. Ma ti pare il caso di parlare in questo modo?”. A parlare è Pedro Valti, l’animatore che ormai 15 anni fa fu protagonista di uno spassoso scambio di uno battute con Amadeus a “L’Eredità”, scontro culminato con l’intramontabile “per me è la cipolla”. Ora Pedro, su Instagram, ha voluto dire la sua sulle polemiche legate al Festival di Sanremo. Effettivamente nel marasma sanremese mancava soltanto la sua opinione. Le parole di Pedro non sono proprio cordiali nei confronti del direttore artistico e conduttore del Festival. “E noi, poveri cittadini, utenti Rai, che paghiamo il canone, siamo costretti a subire le tue vacc*te? Ma cos’hai nel cervello, la cipolla? Ahi ahi ahi. Sai cosa ti dico? Lo faccio io un passo indietro, un passo indietro a te per darti un calcio nel cu*o. Anche dopo quello che mi hai fatto ... ilfattoquotidiano

