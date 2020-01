Napoli-Lazio, Luis Alberto contro l’arbitro Massa: “Doveva compensare” (Di martedì 21 gennaio 2020) Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha protestato attraverso un storia Instagram nei confronti dell'arbitro di Napoli-Lazio, Davide Massa, colpevole di aver espulso Lucas Leiva per "compensare" la precedente espulsione di Hysaj. Lo spagnolo non è stato convocato da Inzaghi per l'incontro di Coppa Italia. fanpage

sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? - Squawka : Napoli's Serie A results since Gennaro Gattuso was appointed manager: ? Napoli 1-2 Parma ? Sassuolo 1-2 Napoli ? N… - sscnapoli : ?? #CoppaItalia, il Napoli affronterà la @OfficialSSLazio martedì 21 gennaio alle ore 20:45 ????… -