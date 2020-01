Nancy Brilli: “io e i miei colleghi in scena senza paga” (Di martedì 21 gennaio 2020) Questo articolo Nancy Brilli: “io e i miei colleghi in scena senza paga” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’attrice Nancy Brilli si sfoga con pesanti dichiarazioni che riguardano il suo lavoro, lamentandosi delle condizioni gravi che affliggono lei e i colleghi. Momento di grande difficoltà per l’attrice Nancy Brilli che ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il suo lavoro. La donna infatti attualmente è in scena con lo spettacolo A che servono gli uomini, … youmovies

vivereascoli : 'A che servono gli uomini?', sabato e domenica in scena Nancy Brilli al Teatro Ventidio Basso… - viv_civitanova : 'A che servono gli uomini?', Nancy Brilli in scena al Persiani di Recanati e al Rossini di Civitanova… - Italia_Notizie : Nancy Brilli denuncia: “Noi lavoratori dello spettacolo costretti a umiliarci per chiedere quanto si è guadagnato” -