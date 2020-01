Moviola Napoli-Lazio: Hysaj sbaglia tutto, Massa severo con Lucas Leiva (Di martedì 21 gennaio 2020) Tanti gli episodi da Moviola in Napoli-Lazio, match dei quarti di Coppa Italia. Sotto la lente d'ingrandimento diverse situazioni andate in scena nel primo tempo. La prima è quella relativa al calcio di rigore concesso alla formazione ospite per un fallo di Hysaj (punito con il giallo) su Caicedo. A seguire poi la seconda ammonizione per l'esterno albanese per un intervento su Immobile, con le proteste azzurre per un presunto fallo di mano in area capitolina di Acerbi. A chiudere l'espulsione di Lucas Leiva, legata alle proteste per un primo giallo a suo dire esagerato. fanpage

