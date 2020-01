Milano, bimba di un anno cade nella tromba delle scale: è gravissima (Di martedì 21 gennaio 2020) Paura questo pomeriggio a Milano per una bimba di un anno precipitata nella tromba delle scale di un condominio in viale Certosa 187: la piccola è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero critiche: sul posto anche la polizia per ricostruire l'accaduto. fanpage

