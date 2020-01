LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4, 6-4, 2-3 Australian Open 2020 in DIRETTA: il serbo torna a mettere il naso davanti nel terzo parziale (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Kecmanovic: un Seppi falloso consegna al rivale il primo vantaggio nel match, da molto tempo a questa parte. 40-30 Ora una super risposta di Seppi. 40-15 Schiaffo al volo sbagliato da Kecmanovic. 40-0 Copione che si ripete. 30-0 Cattiva risposta dell’altoatesino. 15-0 Seppi in confusione in questo momento: l’azzurro sbaglia un paio di colpi al volo favorendo l’attacco del rivale. 2-2 Kecmanovic trova il controbreak! Il serbo pareggia le cose nel parziale. 15-40 Accelerazione di dritto di Kecmanovic, vincente: due palle break, le prime per il serbo. 15-30 Buona prima di Seppi, che torna a fare punti. 0-30 Dritto vincente di Kecmanovic, che intravede la possibilità di controbreak. 0-15 Errore di Seppi col dritto. 2-1 Una buona prima consente a Kecmanovic di portarsi a casa un game complicato. A-40 E’ fuori il ... oasport

zazoomnews : LIVE Seppi-Kecmanovic 6-4 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: altro break dell’azzurro che ora va a servire per co… - zazoomblog : LIVE Seppi-Kecmanovic Australian Open 2020 in DIRETTA: sfida durissima contro l’emergente serbo - #Seppi-Kecmanovi… - zazoomblog : LIVE Sport DIRETTA 15 gennaio: Fognini Seppi e Cecchinato out ad Auckland incidente per Alonso nella Dakar -… -