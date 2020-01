Junior Cally resta in gara a Sanremo: ecco il vero motivo per cui Amadeus non lo caccia (Di martedì 21 gennaio 2020) Junior Cally resta in gara a Sanremo: la Rai non fa un passo indietro Il rapper romano Junior Cally resterà tra i cantanti in gara a Sanremo 2020. In tanti hanno chiesto la sua esclusione dal Festival per il testo di una sua canzone ritenuto sessista e violento contro le donne. L’attacco contro il rapper è pressoché unanime, ma Sanremo lo accoglierà ugualmente sul palco dell’Ariston il 4 febbraio. Il regolamento del Festival non prevede infatti l’esclusione in corsa di un cantante, a meno che non ci siano “fatti di strettissima attualità, ovvero prossimi all’evento e tali da rendere obbligatoria una decisione radicale. E il rapper non sembra disposto al passo indietro spontaneo”, riporta HuffPost. Pena un maxirisarcimento danni. Anche se voci di viale Mazzini dicono che al momento nulla sia stato ancora deciso. In particolare, ad aver scatenato la polemica ... tpi

