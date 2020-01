Iran, un parlamentare mette una taglia sulla testa di Trump: «3 milioni per chi lo ucciderà» (Di martedì 21 gennaio 2020) 3 milioni di dollari a «chiunque ucciderà Donald Trump». È questa la proposta di un parlamentare Iraniano, Ahmad Hamzeh, riportata da un’agenzia di stampa Iraniana, la Iranian semi-official News agency. Iranian MP announces $3 million bounty on Trump, local media reports https://t.co/4AIUB7hkju— Haaretz.com (@haaretzcom) January 21, 2020 «A nome delle persone della provincia di Kerman, pagheremo 3 milioni di dollari in contanti a chiunque ucciderà», ha detto Hamzeh, nativo della città di Jiroft. Kerman è la provincia che ha dato i natali al generale dei Quds Qassem Soleimani, ucciso in un raid statunitense lo scorso 3 gennaio. هر کسی #ترامپ را بکشد سه میلیون $ جایزه نقدی می‌گیرداحمد حمزه نماینده کهنوج در مجلس: به نیابت از مردم کرمان برای هر کس که ترامپ را به قتل برساند سه میلیون دلار جایزه نقدی می‌دهیم.https://t.co/lShqmVw629— akram sharifi (@akramsharifi) January 21, ... open.online

