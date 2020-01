Intervento eccezionale al Santobono, asportato tumore all’utero a bimba di un anno (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – eccezionale Intervento eseguito nei giorni scorsi presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli su di una bimba di un anno affetta da un cancro all’utero. Grazie alla stretta collaborazione tra il Dipartimento di Oncologia ed il Dipartimento di Scienze Chirurgiche è stato eseguito dal dottor Giovanni Di Iorio, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Pediatrica Urologica e dalla equipe chirurgica del Santobono-Pausillipon, un importante Intervento su di una bimba di 1 anno affetta da un tumore maligno dell’utero. L’Intervento eseguito in videolaparoscopia è consistito nella asportazione del tumore, preservando l’utero e la vagina. Questa tecnica, mai eseguita al mondo su pazienti pediatrici di questa età, ha permesso in assoluta sicurezza di asportare solo la porzione di utero malata, così da preservare la fertilità ... anteprima24

