Gemma Galgani, malore in studio: le condizioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Le anticipazioni della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne sono ricche di novità. I telespettatori del popolare dating show mariano avranno di fatto modo di vedere le consuete sfilate della dame, iniziando da Pamela. Successivamente sarà poi il turno dei cavalieri, con Jean Pierre in prima linea. Tuttavia, come è ovvio, non è finita qui. Nel corso della puntata, un gesto commuoverà infatti la piemontese Gemma Galgani, che sarà talmente sopraffatta dall’emozione da sentirsi poco bene in studio. A darle sostegno ci sarà niente meno che la sua “acerrima nemica” Tina Cipollari, che chiederà persino l’intervento del medico. Uomini e Donne: soccorsi per Gemma Secondo dunque gli ultimi spoiler di Uomini e Donne, la prima donna a sfilare sulla passerella sarà Pamela, che indosserà un modello davvero particolare. L’abito blu, decisamente mozzafiato, lascerà difatti ... notizie

