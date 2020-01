Elezioni in Calabria 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di martedì 21 gennaio 2020) speciale Elezioni in Calabria 2020: i risultati nella diretta di TPI Ultimi giorni prima delle Elezioni regionali in Calabria di domenica 26 gennaio 2020, di cui TPI vi darà in diretta i risultati e tutte le notizie in tempo reale. Si tratta di un voto importantissimo anche per le conseguenze che avrà in ambito nazionale, in una giornata nella quale ci saranno anche le regionali in Emilia-Romagna e in cui le forze di maggioranza (M5s e Pd) vogliono dimenticare la debacle delle Elezioni in Umbria di ottobre 2019, che videro il trionfo della Lega. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI Cinque ore circa di live in diretta video dalla redazione di The Post Internazionale con ospiti, collegamenti, commenti e ... tpi

LegaSalvini : +++SALVINI TORNA IN CALABRIA+++ Mercoledì 22 Gennaio ultimo giorno di tour in Calabria! - LegaSalvini : ++ IL 22 GENNAIO SALVINI TORNA CALABRIA: TAPPE A SERRA SAN BRUNO E CATANZARO ++ #domenicavotoLega - repubblica : Salvini domina sui social, Bonaccini tra gli imprenditori. Ma la storia la fanno le Sardine -