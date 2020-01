Einaudi pubblica un libro firmato dalle sardine in uscita a marzo (Di martedì 21 gennaio 2020) Non si giudica un libro dalla copertina. Tuttavia, si può parlare del suo argomento e dell’opportunità di una sua uscita così a ridosso rispetto al fenomeno che si vuole fotografare. Il libro sardine sarà in uscita a marzo 2020, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Einaudi. Le firme sono quelle dei quattro ragazzi che hanno dato vita al fenomeno, a partire da quell’appuntamento del 14 novembre in piazza Maggiore a Bologna. LEGGI ANCHE > Mattia Santori propone il Daspo per i social network libro sardine si intitola «Le sardine non esistono» «Siamo tanti. Non importa se ci chiamano sardine. Potevamo essere storioni, salmoni o stambecchi. La verità è che siamo persone: migliaia di cittadini di ogni età che stanno riempiendo piazze, strade e sentieri dell’Italia intera». A marzo in libreria: LE sardine NON ESISTONO. pic.twitter.com/zCyK5sBcVo — Einaudi editore ... giornalettismo

