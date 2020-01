Divieto di fumo, il sindaco di Milano Sala rilancia: “Sigarette vietate anche allo stadio San Siro” (Di martedì 21 gennaio 2020) "Penso che si debba arrivare in un periodo non lunghissimo allo stadio smoking free". Così il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato sulla sua proposta di vietare il fumo per le strade e alle fermate dei mezzi pubblici, proponendo di estendere il Divieto anche allo stadio di San Siro. Le sigarette potrebbero essere bandite dagli spalti del Meazza prima del 2023. fanpage

NicolaPorro : Genialata di Sala. Divieto di fumo alle fermate. E alle manifestazioni friday for future. E nella serie madeinitaly… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… - repubblica : 'Divieto di fumo alle fermate di tram e bus': la proposta antismog del sindaco Sala a Milano -