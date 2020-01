Clima: emissioni di HFC-21 a livelli record (Di martedì 21 gennaio 2020) emissioni di HFC-21 a livelli record: le emissioni globali di idrofluorocarburo, secondo un team di scienziati guidato dall’Università di Bristol sono alle stelle. I livelli atmosferici di questo potente gas serra sembrano crescere a valori record. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications, e nasce dalla collaborazione di diversi istituti di ricerca internazionali. Negli ultimi due decenni, gli scienziati hanno tenuto d’occhio la concentrazione atmosferica del gas idrofluorocarburo, noto come HFC-23. Questo gas ha pochissime applicazioni industriali, ma viene rilasciato in atmosfera durante la produzione di altre sostanze chimiche ampiamente utilizzate nei sistemi di raffreddamento dei paesi in via di sviluppo. I livelli di HFC in atmosfera sono quindi aumentati notevolmente, preoccupando gli scienziati, consapevoli del fatto che una tonnellata ... meteoweb.eu

MyMovingTrip : RT @rinnovabiliit: #UE: inizia la consultazione sulla #bordercarbontax. Competere con paesi come la #Cina, proteggere le industrie europee… - EnerRinn : RT @rinnovabiliit: #UE: inizia la consultazione sulla #bordercarbontax. Competere con paesi come la #Cina, proteggere le industrie europee… - GratisITA : RT @rinnovabiliit: #UE: inizia la consultazione sulla #bordercarbontax. Competere con paesi come la #Cina, proteggere le industrie europee… -