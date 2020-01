Bimba morta nel rogo di casa: arrestata la madre per omicidio (Di martedì 21 gennaio 2020) Quello che sembrava essere un dramma accidentale potrebbe invece essere un caso di omicidio: è stata infatti arrestata la madre della piccola di 6 anni morta nel rogo della sua casa a Servigliano (Fermo) lo scorso 8 gennaio. Avrebbe ucciso la figlia Secondo gli inquirenti sarebbe stata la donna a uccidere la piccola di 6 anni, per poi lasciarla tra le fiamme, di modo che gli elementi che avrebbero potuto incastrarla potessero essere cancellati. La donna ha anche un’altra figlia, di qualche anno più piccola, che è stata allontanata dalla madre la settimana scorsa: i servizi sociali hanno preso la piccola all’asilo di Servigliano circa una settimana fa e l’hanno portata in una struttura protetta. Avrebbe appiccato lei l’incendio Si suppone che il rogo possa essere stato appiccato proprio dalla donna, che è rimasta lei stessa ferita dalle fiamme e dal fumo. Fino alla scorsa ... thesocialpost

