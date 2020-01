Bambina morta in un incendio, fermata la madre per omicidio dai carabinieri (Di martedì 21 gennaio 2020) L’8 gennaio a Servigliano (Fermo) l’incendio divampato in una casa aveva provocato la morte di una Bambina di 6 anni. Dopo vari accertamenti, come riportano alcuni media locali, i carabinieri hanno fermato la madre, 38 anni, cittadina bulgara, con l’accusa di omicidio. Le fiamme si erano sviluppate in un appartamento nel centro storico di Servigliano, dove la piccola dormiva con la madre e la sorellina di 4 anni. Il rogo era divampato intorno alle 2.50. Secondo la prima ricostruzione la madre si era svegliata a causa dell’odore acre del fumo ed sarebbe riuscita a portare in salvo il marito e la figlia più piccola, poi avrebbe tentato di rientrare in casa per prendere anche la maggiore ma non ci era riuscita. Solo i vigili fuoco, intervenuti da Amandola e Fermo erano poi riusciti a raggiungere la Bambina, ma ormai per lei non c’era più nulla da fare. La madre e la ... ilfattoquotidiano

