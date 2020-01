Badante ruba l’oro a coppia di anziani di Varedo, arrestata a Seregno (Di martedì 21 gennaio 2020) I Carabinineri di Seregno hanno arrestato una donna di 56 anni, residente a Seregno, per furto aggravato. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia sporta da due coniugi di Varedo, presso cui la donna ha prestato servizio come Badante. I due anziani infatti si erano accorti nel tempo della mancanza dei monili in oro che tenevano in casa. Incrociando i dati dei vari compro oro della zona e l’escussione di alcuni testimoni, sono emerse le responsabilitá della donna, che nel frattempo aveva interrotto il rapporto lavorativo nell’abitazione teatro dei furti ripetuti. su Il Notiziario. ilnotiziario

