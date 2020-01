Australian Open 2020, Camila Giorgi al 2° turno: data, programma e prossima avversaria (Di martedì 21 gennaio 2020) La prima mattina italiana sorride agli azzurri impegnati agli Australian Open: anche Camila Giorgi supera lo scoglio del primo turno ed affronterà ora nel primo Slam stagionale la vincente della sfida tra la boema Marketa Vondrousova e la russa Svetlana Kuznetsova. Il match si giocherà giovedì 23 gennaio. Tutti gli Australian Open 2020 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Di seguito il programma completo della sfida in programma giovedì 23 gennaio, con orario e campo da definire. programma SECONDO turno Camila Giorgi Giovedì 23 gennaio, orario e campo da definire Camila Giorgi (Italia)-vinc. Marketa Vondrousova (Rep.Ceca)/Svetlana Kuznetsova (Russia) Guida tv – Diretta su Eurosport Guida streaming – Diretta ... oasport

RaiTre : #Australia Nasa: il fumo degli incendi fa il giro della Terra. Il torneo degli Australian Open sospeso per malori d… - Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - CatelliRossella : Federer scommette sull'italianoSinner: 'Gioca come pochi altri' -