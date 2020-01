5 tecniche per calmare l’ansia e ritrovare il benessere (Di martedì 21 gennaio 2020) ACCETTATE l’ansiaFERMATEVIFATE CASO AL VOSTRO RESPIROIMPARATE LA RESPIRAZIONE CORRETTAVISUALIZZATE GLI ESITIGli episodi di ansia e i disturbi ad essa connessi non sono da sottovalutare, soprattutto se si prolungano nel tempo e condizionano il senso di benessere e la piena espressione delle proprie potenzialità. Per questo è sempre bene sottoporsi a una valutazione medica per individuarne cause e possibili soluzioni. Tuttavia, trovare il trattamento giusto per sé può richiedere tempo e pratica, mentre in quei momenti, ciò che si desidera è avere una soluzione rapida. Fortunatamente, esistono strategie che è possibile mettere in atto subito per mantenere la calma quando le emozioni prendono il sopravvento. La prima cosa da capire è però di quale tipologia di ansia si tratti nel caso specifico: ovvero, se la vostra è un’ansia funzionale oppure patologica. Per scoprirlo potete iniziare col ... vanityfair

