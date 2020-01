Virus in Cina, arriva la conferma: si può trasmettere da persona a persona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo il decesso di una terza persona per la misteriosa malattia polmonare che si sta diffondendo in Cina, l’esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino ha confermato che il Virus si trasmette da persona a persona. L’Organizzazione Mondiale della Sanità però per ora non conferma la trasmissione interumana. Virus in Cina, arriva la conferma: si può trasmettere da persona a persona LEGGI ANCHE> È morto il neonato scosso dalla madre nel tentativo di calmarlo Dopo il terzo decesso e il crescente numero di persone contagiate, Pechino ha rilasciato alcune informazioni in merito al Virus che sta spaventando la Cina. Il misterioso Virus, che si trasmette da persona a persona, sembra essersi diffuso a partire da un mercato del pesce a Wuhan. Il coronaVirus è molto simile a quello della Sars, che uccise almeno 650 persone tra il 2002 e il 2003 in Cina e ad ... giornalettismo

riotta : 2005 l'influenza aviaria allarma il mondo, da noi ne scrive solo @corriere e i soliti quaquaraqua irridono 'In prim… - Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… -