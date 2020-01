VIDEO Novak Djokovic, Australian Open 2020 Highlights: esordio agevole contro Struff (Di lunedì 20 gennaio 2020) esordio con successo per Novak Djokovic all’Australian Open 2020. Il tennista serbo, il quale va alla caccia del suo ottavo successo nello Slam che si svolge nell’emisfero Australe, ha vinto il primo match in programma per lui nella manifestazione battendo il tedesco Jan-Lennard Struff in quattro set, concedendo il terzo al rivale. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della vittoria del fuoriclasse di Belgrado. GLI Highlights DEL MATCH DI Novak Djokovic CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

