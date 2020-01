Uma Thurman commossa da Fazio: "Spero ci sia giustizia per Giulio Regeni" (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Vorrei fare le mie condoglianze alla famiglia di Giulio Regeni. Spero ci sia giustizia per loro, hanno tutto il mio sostegno”. Uma Thurman è entrata in studio a Che tempo che fa dopo l’intervento dei genitori del ricercatore ucciso in Egitto, e non è riuscita a trattenere la commozione. L’attrice, musa di Quentin Tarantino, è rimasta profondamente toccata dal racconto della madre e del padre di Giulio: “Scusatemi ma come genitore mi stavo preparando per entrare in scena per parlare della mia carriera, che si basa sul divertire le persone, e mi fa così male sentire di questa perdita. Penso davvero che sia importante per loro trovare giustizia”."Vorrei fare le condoglianze alla famiglia Regeni. Ho sentito la lettera e Spero ci sia giustizia. Hanno tutto il mio sostegno."Il messaggio di @UmaThurman per ... huffingtonpost

