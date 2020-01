Tasso di alcol quasi 4 volte superiore ai limiti, automobilista assolto per ‘tenuità’ del fatto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Guida con un Tasso di alcol nel sangue quasi quattro volte superiore ai limiti, ventinovenne assolto per tenuità del fatto. Preoccupazione della Polstrada che scrive alla Procura di Milano. Tasso di alcol superiore ai limiti consentiti, automobilista assolto per tenuità del fatto dopo aver provocato un incidente sulla A4. Ambulanza L’incidente sulla A4 L’episodio risale al 1 aprile del 2018, quando l’automobilista fu protagonista di uno spaventoso incidente sulla A4, all’altezza di Novate Milanese. L’auto uscì distrutta dall’impatto, il conducente e il passeggero furono trasportati al Niguarda. In seguito agli esami effettuati sul conducente, gli inquirenti stabilirono che le cause dell’incidente fossero riconducibili al Tasso di alcol presente nel sangue del guidatore: 1.97g/l, quasi quattro volte il limite massimo ... newsmondo

