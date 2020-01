Studenti inventano una cuccia riscaldata per tenere caldi i randagi in inverno (Di martedì 21 gennaio 2020) Cani e gatti randagi durante la stagione invernale vivono in strada in condizioni terribili. Il freddo è intenso e la notte buia porta con se temperature ancora più proibitive. Anche in un paese come la Turchia, dove però i randagi hanno degli angeli custodi: due Studenti di un liceo artistico hanno creato per loro una cuccia riscaldata per l’inverno. Siamo in Turchia, un paese dell’Europa orientale dove purtroppo il fenomeno del randagismo è in costante crescita. E dove purtroppo troppo spesso le autorità prendono decisioni drastiche per liberare le strade da povere anime innocenti che hanno come unica colpa quella di non avere una casa e una famiglia. E di non essere sterilizzati, aumentando così la popolazione di cani randagi. Durante gli inverni rigidi proteggersi dal freddo non è facile, ma ecco che due Studenti di un liceo artistico hanno ideato una cuccia che ... bigodino

