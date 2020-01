Strianese agli ex lavoratori Corisa 2: “Voi e le vostre famiglie non siete soli” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto a palazzo Sant’Agostino l’incontro per discutere sulla ricollocazione lavorativa del personale c.d. “intercantiere” dell’ex Consorzio di Bacino Salerno 2 (Corisa 2). Erano presenti Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Commissario Liquidatore del Consorzio Bacino Salerno 2, Giuseppe Corona, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, Il Presidente dell’EDA, Ente d’Ambito Rifiuti di Salerno, Giovanni Coscia, e, insieme ai lavoratori, vari rappresentanti sindacali. “Ho voluto seguire personalmente questa vicenda fin dall’inizio – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – sia per la mia funzione di garante, che per offrire sostegno degli Enti interessati al ricollocamento dei dipendenti detti “intercantiere” in quanto non svolgevano la propria attività lavorativa in un cantiere ... anteprima24

ottochannel : VIDEO - San Severino, liceo 'negato': Strianese replica agli studenti - ottochannel : VIDEO - San Severino, lice 'negato': Strianese replica agli studenti -