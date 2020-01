Siria, muoiono sette civili per raid russi: la notizia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono morti almeno sette civili a causa dei bombardamenti della russia su tre villaggi della Siria tra Aleppo e Idlib Sono almeno sette i civili, secondo quanto riportato dall’Ansa, morti e 31 i feriti in Siria a causa di una serie di bombardamenti ad opera della russia. I villaggi colpiti sono situati a nordovest tra … L'articolo Siria, muoiono sette civili per raid russi: la notizia proviene da www.inews24.it. inews24

pirolipaolo : @heather_parisi Ne muoiono tanti in Siria e non solo, per colpa di una becere guerra fatta da uomini senza scrupoli… - Fibrinsk : @LiaQuartapelle È proprio perché c'ha messo le zampe l'Europa (insieme agli USA) esportando democrazia a suon di bo… - Frances29748398 : RT @LaFranci27: Con la spietata esecuzione di #Soleimani, le speranze di avere finalmente un POTUS non guerrafondaio, non servo dell'AIPAC… -