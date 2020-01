Si dà fuoco | gesto estremo di una donna al Tribunale dei Minori a Mestre (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una donna si dà fuoco per protestare contro la triste vicenda che riguarda la figlia e l’uomo che pare proprio non essersene mai preso cura. Una donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei Minori a Mestre, in provincia di Venezia. L’autrice di questo folle e tragico gesto ha cosparso sé stessa con del liquido … L'articolo Si dà fuoco gesto estremo di una donna al Tribunale dei Minori a Mestre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

peppe844 : RT @giornalettismo: Una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco fuori dal Tribunale dei minori di #Mestre: la motivaz… - titapack68 : RT @fight4child: Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori | Il gesto per l'affidamento della figlia - Tgcom24 https://t.co… - fight4child : Mestre, donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori | Il gesto per l'affidamento della figlia - Tgcom24 -