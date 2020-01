Si allenava a salvare gli altri, Marco Muschini non è riuscito a farsi salvare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un finanziere del Soccorso alpino di Entreves (Courmayer), Marco Muschini, è morto durante un allenamento di scialpinismo sul Monte Rosso di Vertosan. La sua missione era salvare la vita agli altri, e si allenava ogni giorno con il Soccorso Alpino per farsi trovare sempre pronto in caso di incidenti in montagna. Ma nell’ultimo aggiornamento di … L'articolo Si allenava a salvare gli altri, Marco Muschini non è riuscito a farsi salvare proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

