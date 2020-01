Salvini: la Giunta del Senato dice sì al processo per il caso Gregoretti. Ora tocca all’Aula (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta ha respinto la proposta del presidente Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 Senatori della Lega, a favore i 4 di FI e Alberto Balboni di FdI. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i no firenzepost

