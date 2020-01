Pietro Anastasi alla moglie: "Mi devi promettere che mi fai morire" (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Mi devi promettere che mi fai morire”. Era la frase che negli ultimi tempi ripeteva alla moglie l’ex calciatore Pietro Anastasi, morto a 71 anni a causa della Sla. A raccontarlo in un’intervista al quotidiano il Messaggero è proprio la coniuge Anna Bianchi, con cui stava da 53 anni. L’ex attaccante di Juventus, Inter e Nazionale è morto dopo aver deciso il ricovero in ospedale e di ricorrere alla sedazione profonda.“Voleva andare in Svizzera come Dj Fabo, porre fine alle sue sofferenze con il suicidio assistito. “Me lo chiedeva quando era già malato, ma non sapeva ancora di avere la Sla”.Il calvario di Anastasi è cominciato tre anni fa, racconta Anna.“Mio marito aveva un problema alla mano destra, non riusciva a impugnare bene la forchetta (...). Hanno scoperto che aveva un tumore all’intestino e la ... huffingtonpost

juventusfc : Domani, in occasione di #JuveParma, verrà osservato un minuto di silenzio all'Allianz Stadium, e la Juventus scende… - juventusfc : L'Allianz Stadium osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Anastasi. - pisto_gol : Ricordo quella 1^finale, il gol di Domenghini a pareggiare quello di Dzaijc, e il suo gol nella finale-bis, vinta 2… -