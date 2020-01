Perché Kanye West indossa le Birkenstock adesso (Di lunedì 20 gennaio 2020) Kanye West sa bene cosa significhi indossare delle scarpe comode. L’impero delle sue sneakers Yeezy è letteralmente costruito sopra le suole super morbide Ultra Boost di Adidas; in occasione del matrimonio del rapper 2 Chainz ha sfoggiato un paio di soffici e inusuali «pantofole di nylon» più piccole dei suoi piedi; una delle sue ultime creature, la Yeezy Foam Runner, ha un design a metà strada tra le Crocs e le sneaker. Così, vista l’abituale predilezione del rapper-designer per le calzature accoglienti, questa settimana non è stato un grande shock vederlo camminare con un paio di sandali dall'aspetto decisamente confortevole. La vera sorpresa è che Kanye non indossava delle costose scarpe di lusso, ma un paio di Birkenstock. Prima di farsi cadere la mascella dallo stupore, bisogna considerare il fatto che le Birkenstock in ... gqitalia

bizzls : Ho messo kanye che sorride come icon perché solo questo potrà portarmi fortuna nel 2020. - interimthegoat : RT @stoinincognito: puntata di south park in cui kanye west impazzisce perchè danno dell’hobbit a kim k, impazzisco - stoinincognito : puntata di south park in cui kanye west impazzisce perchè danno dell’hobbit a kim k, impazzisco -