Paura a Bresso, bambino di 5 anni azzannato alla testa da un cane (Di lunedì 20 gennaio 2020) Momenti di Paura questo pomeriggio a Bresso. Un bambino di appena 5 anni è stato azzannato da un cane. Tragedia sfiorata in via Vittorio Emanuele, dove si sono precipitati i mezzi del 118. Le circostanze dell’incidente sono ancora tutte da chiarire. All’arrivo dei soccorritori il piccolo stava perdendo molto sangue. I sanitari gli hanno riscontrato una ferita alla testa, oltre a contusioni e abrasioni in particolare alla spalla e a un braccio. Il piccolo fortunatamente non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. su Il Notiziario. ilnotiziario

