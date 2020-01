Napoli Femminile, 2-0 al Vittorio Veneto: le azzurre tornano a vincere (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il Napoli Femminile torna a vincere battendo con un 2-0 all’inglese le ragazze del Vittorio Veneto. Decisiva la nuova arrivata Beil con un gol ed un assist. Dopo la sconfitta contro il Ravenna le azzurre portano a casa una vittoria che scaccia via tutti i pensieri negativi degli ultimi giorni e che permetterà di preparare la gara contro il Cesena con più tranquillità. La formazione di Marino si è imposta per 2-0 sul Vittorio Veneto: a sbloccare una gara contratta è la rete di Beil. L’ultima arrivata in casa azzurra sigla l’1-0 al 38esimo minuto con un bel destro da fuori. Nel secondo tempo le partenopee alzano il ritmo e creano tanto, trovando meritatamente la rete del raddoppio al 74esimo. Su azione d’angolo Chatzinikolau devia in porta il cross di Beil mettendo a segno la settima marcatura personale in ... anteprima24

