Mission: Impossible 7, Simon Pegg conferma la sua presenza nel cast (Di lunedì 20 gennaio 2020) L'attore Simon Pegg, durante una recente intervista, ha confermato la sua presenza nel cast di Mission: Impossible 7. Mission: Impossible 7 potrà contare sul ritorno di Simon Pegg, attore che ha rivelato la sua partecipazione al progetto durante un'apparizione televisiva in cui ha avuto modo di parlare del franchise con protagonista Tom Cruise. La star, nel video realizzato nel mese di dicembre, stava infatti parlando dei suoi prossimi progetti che lo terranno impegnato sul set nel 2020. Simon Pegg ha quindi confermato: "Ho un altro Mission: Impossible che inizierà il prossimo anno". L'attore britannico ha nei lungometraggi la parte di Benji, personaggio apparso per la prima volta in Mission: Impossible III, con la regia di J.J. Abrams. In ... movieplayer

