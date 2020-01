Maltempo, allerta gialla in Sardegna con pioggia estesa fino a domani (Di lunedì 20 gennaio 2020) Continua a piovere in Sardegna e le zone maggiormente a rischio sono l'Iglesiente, il Medio Campidano e la Gallura. La protezione civile regionale ha diffuso oggi un nuovo avviso. Sino alle 15 di martedì sono segnalate condizioni meteo avverse per piogge, anche a carattere di rovescio o temporale e accompagnate da forti raffiche di vento, in particolare sui settori meridionali e orientali della Sardegna: estesa fino alle 18 di domani, martedì 21 gennaio (GUARDA LE PREVISIONI), l'allerta gialla. tg24.sky

