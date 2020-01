LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: Sinner e Fognini rimandati a domani, Berrettini avanza senza problemi, Caruso travolto da Tsitsipas. Avanza Djokovic (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CARUSO-TSITSIPAS (SI GIOCA AL COPERTO) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Sinner-PURCELL (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Fognini-OPELKA (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI LA CRONACA DEL KO DI MARTINA TREVISAN MATCH SOSPESI PER PIOGGIA A MELBOURNE IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO IN TEMPO REALE FABIO Fognini SPACCA LA PROPRIA RACCHETTA NEL CORSO DEL MATCH – IL VIDEO FABIO Fognini VUOLE TORNARE A CASA: “QUANDO IL PRIMO BIGLIETTO DELLA EMIRATES?” IL PROGRAMMA DELLA PROSECUZIONE DI Sinner-PURCELL 13.36 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 13.35 Il serbo Novak Djokovic elimina il tedesco Jan-Lennard Struff con lo score di 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1. 13.26 La ... oasport

sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV Ripartono gli Slam: gli Australian Open live su Eurosport: Dove vedere Australian Open t… - zazoomnews : LIVE Caruso-Tsitsipas 0-6 2-6 3-6 Australian Open 2020 in DIRETTA: tutto facile per il greco che accede al secondo… -