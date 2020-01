Lazio Sampdoria: Acerbi è fondamentale nel gioco lungo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le qualità di Acerbi nel gioco lungo danno tante soluzioni alla Lazio. Immobile e le punte possono aggredire bene la profondità La Lazio ha fatto male in tantissimi modi alla Sampdoria. Nonostante un passivo 442, i blucerchiati hanno difeso malissimo la profondità, con i biancocelesti che hanno lanciato e trovato le punte con troppa facilità. Il gol del 3-0 ne è un esempio chiaro. Si vede il 325 della Lazio, in cui tutti e 5 i corridoi verticali sono occupati. Manca la soluzione di passaggio breve per Leiva o Luis Alberto, di conseguenza Acerbi sceglie la soluzione lunga, con Immobile che aggredisce perfettamente la profondità. La qualità di Acerbi nel lancio lungo arricchisce le soluzioni offensive della Lazio, esaltando ulteriormente la verticalità degli attaccanti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored in seven consecutive Serie A games: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ???? vs. Udinese… - aagulla_espn : CR7 en Serie A desde 1/12/19 Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ??… - romeoagresti : Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ?????? Roma ?? Parma ???? ?? -