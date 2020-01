La guerra digitale tra Grecia e Turchia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non è una novità il fatto che Grecia e Turchia siano ai ferri corti. Ma nell’ultimo mese le tensioni si sono riacutizzate a causa di due particolari accadimenti: l’avvio del progetto Eastmed che, di fatto, taglierebbe fuori la Turchia dal mercato energetico europeo -ipotesi accolta col massimo favore possibile di Atene- e la questione legata all’invio di truppe libiche a sostegno di Fayez al Sarraj in Libia. Alle proteste della Grecia ed alle tensioni che si sono create nella popolazione, Ankara ha risposto limitando di nuovo i controlli sui migranti economici che dalle coste dell’Anatolia si imbarcano diretti verso le isole greche dell’Egeo. La mossa ha contribuito ad una nuova escalation tra i due Paesi che comunque, nonostante le continue tensioni, non sono mai più giunti oltre a proteste diplomatiche e sgambetti economici. Questo, almeno, sino alla ... it.insideover

LodiMarialodi : RT @techeconomy2030: Viviamo una “guerra suicida contro la natura”, dice @antonioguterres SG @UN, ma, anche grazie alle tecnologie digitali… - marcolaudonio : RT @techeconomy2030: Viviamo una “guerra suicida contro la natura”, dice @antonioguterres SG @UN, ma, anche grazie alle tecnologie digitali… - AdrianoDirri : Soprattutto le differenze: tecnlogia, fine della guerra fredda, abbozzo dell'unipolarismo mondiale e sua caduta, te… -