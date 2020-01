Juventus, De Ligt racconta: “Chiellini mi insegna a giocare con la testa” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ritrovato il posto da titolare dopo l'infortunio di Demiral, l'ex Ajax ha parlato a margine della vittoria contro il Parma: "Sono giovane e impulsivo e voglio vincere tutti i duelli, ma da Chiellini sto imparando che a volte è meglio giocare con la testa. Sto imparando tanto anche da Bonucci, lui e Giorgio hanno tanta esperienza". fanpage

