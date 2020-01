Il vigile in mutande che Renzi voleva licenziare in 48 ore è stato assolto: «Tortura mediatica» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Faceva parte dei 42 dipendenti del comune di Sanremo a processo a causa di assenteismo sul posto di lavoro. La sua immagine aveva fatto il giro del mondo, rafforzata anche dalle affermazioni via social network dell’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi che voleva il suo licenziamento in 48 ore. Fu uno dei primi casi in cui un’immagine di un uomo comune è stata esposta attraverso le parole di un politico molto influente, provocando irritazione e commenti. Oggi, purtroppo, questa prassi resta sempre più comune. Fatto sta, che il vigile Sanremo è stato assolto perché il fatto non sussiste. LEGGI ANCHE > Sanremo: la guardia di Finanza in Comune, arrestati 30 “furbetti del cartellino” vigile Sanremo assolto: non fu reato timbrare in mutande Ci sono dieci persone assolte dal giudice per le udienze preliminari Paolo Luppi, tra le 42 persone a processo per i fatti di ... giornalettismo

" vigile in mutande" - il perchè è assolto : 15.30 Muraglia,"il vigile in mutande",è stato assolto "perché il fatto non sussiste". L'uomo era stato nominato custode del mercato ortofrutticolo e, grazie a una disposizione del comandante,doveva timbrare dopo aver aperto il mercato e in abiti borghesi. Muraglia apriva i cancelli, timbrava nella timbratrice del mercato e rientrava in casa per indossare la divisa."Come tutti gli agenti: entrano,timbrano,poi si cambiano",spiega l'avv.In 4 ...

