Huawei Nova 5T si aggiorna ad Android 10 in Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Huawei Nova 5T riceve in Italia l'aggiornamento ad Android 10 che introduce la EMUI 10 con annesse un mucchio di novità. Ecco tutto quello che c'è da sapere in proposito, compresi i dettagli, le informazioni, le novità e come aggiornare. L'articolo Huawei Nova 5T si aggiorna ad Android 10 in Italia proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

webtrek_it : #Huawei Nova 5T, ecco EMUI 10 (con Android 10) anche in Italia - andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Protagonisti #HuaweiNova5T e #Mate10Pro: gli aggiornamenti rilasciati - OptiMagazine : Protagonisti #HuaweiNova5T e #Mate10Pro: gli aggiornamenti rilasciati -