Harry e Meghan, il principe: “Amo il Regno, ma non c’era altra scelta” (Di lunedì 20 gennaio 2020) È ufficiale l’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale inglese. I due non potranno essere chiamati “altezze reali” e non riceveranno più fondi pubblici. Al contrario, gli sposini dovranno rimborsare 2,4 milioni di sterline (denaro dei contribuenti, pari a quasi 3 milioni di euro) impiegati per la ristrutturazione della Frogmore House, la casa nel Berkshire. Quest’ultima resterà la loro residenza nel Regno Unito. Si è concluso così il negoziato sul futuro della coppia. In un comunicato diffuso da Buckingham Palace si fa sapere: “Il nuovo status sarà vigente dalla primavera del 2020”. La coppia quindi non rappresenterà più formalmente la regina. Ora il principe Harry, ancora duca di Sussex, condivide con i cittadini britannici i sentimenti che nutre verso la sua nazione e spiega al mondo intero il motivo della decisione intrapresa. Harry e Meghan, il ... notizie

