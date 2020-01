Giani, via alla campagna elettorale: «Check up per migliorare la sanità». Renzi è con lui (Di martedì 21 gennaio 2020) Il candidato presidente ha aperto la campagna elettorale a San Miniato, in provincia di Pisa e promette: «Se sarò eletto disporrò subito un tagliando per la sanità toscana, diciamo entro i primi sei mesi della prossima legislatura» firenzepost

