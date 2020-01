Emre Can Juventus, è addio: il tedesco ha scelto la sua prossima squadra, cifra record! (Di lunedì 20 gennaio 2020) Emre CAN Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Emre Can sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo una prima parte di stagione da semplice comparsa. La sensazione è che il centrocampista tedesco non farà parte della prossima lista Champion di Sarri, quindi sarebbe pronto a dire addio. Come rivelato dall’Inghilterra, l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto ad offrirgli un super contratto pur di convincerlo a dire sì alla corte dei rivali del Liverpool, ex squadra del centrocampista tedesco. Una situazione in totale divenire, con il centrocampista ormai pronto a salutare la Juventus e Torino. Emre Can Juventus, incasso da circa 35-40 milioni di euro La Juventus potrebbe incassare circa 40 milioni di euro dalla cessione dell’ex Liverpool. Una cifra che l’Everton sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia per ... juvedipendenza

juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Coccolo, Emre Can, Douglas Costa, Pjaca, Higuain, Bernardeschi… - forumJuventus : Emre Can chiede di partire per non rischiare l'Europeo e vuole un confronto con la dirigenza. Paratici ha sempre de… - GoalItalia : Emre Can vuole giocare di più e per questo sembra intenzionato a partire: chiesto un confronto alla Juventus ?? -