David Lynch | cortometraggio inedito su Netflix per il suo compleanno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 20 gennaio 1946 nasceva David Lynch, il regista del surreale che ha consegnato alla memoria collettiva capolavori come Twin Peaks e Mulholland Drive. Nel giorno del suo 74esimo compleanno ha pubblicato un cortometraggio inedito per Netflix. Ovviamente nel suo inconfondibile stile. Oggi David Lynch compie 74 anni e ha deciso di fare un regalo … L'articolo David Lynch cortometraggio inedito su Netflix per il suo compleanno proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyArte : Tanti auguri #DavidLynch! Scopriamo di più su di lui attraverso un intimo e personale viaggio alla scoperta del pit… - NetflixIT : David Lynch interroga una scimmia. What Did Jack Do è disponibile ora. - il_Conte78 : RT @David_Lynch_it: Ricordate quando Lynch ha dichiarato di stare girando qualcosa con una scimmia? Eccolo. Il nuovo cortometraggio di Davi… -